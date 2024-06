Elezioni in Messico una donna presidente?

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 1 giugno 2024) Domenica 2 giugno lepolitiche generali inpotranno riservare sorprese. Per la prima volta nella storia del grande paese centroamericano unapotrebbe diventaredella Repubblica. Il mandato presidenziale è di 6 anni. I messicani rinnoveranno inoltre 128 membri del Senato, sempre per un periodo di 6 anni, e 500 membri della Camera dei Deputati per un periodo di 3 anni. L’articolo 83 della Costituzione messicana vieta alin carica Andrés Manuel López Obrador (detto AMLO dalle inziali del suo nome) di candidarsi per un secondo mandato. Due dei tre candidati a questepresidenziali sono donne. La prima è Claudia Sheinbaum, ex sindaco di Città del, appartenente al partito di sinistra populista Morena, lo stesso deluscente.