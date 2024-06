Donna gettata dal ponte dell’A4 dal compagno | Inquietanti i sospetti della vittima

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 1 giugno 2024) Vigonza, 1 giugno 2024 – E’ accusato di aver ucciso la compagna Giada Zanola gettandola dal cavalcavia di Vigonza (leggi qui): Andrea Favero, il camionista padovano, ha già cambiato legale. A 24 ore dall’incarico affidato all’avvocato Laura Trevisan del foro di Padova, alla legale proprio stamattina è stato revocato l’incarico. Si è ancora in attesa dell’ufficializzazione del nome del nuovo legale dell’uomo. L’autopsia sul corpo di Giada E’ Terminata ieri in tarda serata, all’istituto di medicina legale di Padova, l’autopsia sul corpo di Giada da parte del medico legale incaricato, il professore Claudio Terranova. Gli esiti definitivi, compresi quelli tossicologici per sapere se lasia stata prima drogata o avvelenata pian piano come lei stessa temeva, non sono ancora stati comunicati ufficialmente, ma da un primissimo esame parrebbe che non sarebbero emersi segni di lesioni compatibili con una aggressione da parte del