Al Sociale per i bambini la rassegna ’Gulp!’

(Di sabato 1 giugno 2024) Oggi e domani alle 17 un doppio appuntamento al teatrodi Gualtieri, dedicato al teatro di figura pere famiglie. Oggi va in scena "Aladino e il genio della lampada magica", domani lo spettacolo "Ti vedo. Storia di un bambino, una Basilisco e una strega", nell’ambito dellaGulp! Oggi è protagonista il Teatro dell’Erba matta con la storia di Aladino, proposta con gli strumenti del teatro di figura, le tecniche del teatro d’ombre tipico della tradizione orientale, una straordinaria scenografia realizzata artigianalmente, musiche originali e una varietà infinita di voci differenti, Daniele Debernardi porta in scena il lungo viaggio di Aladino alla ricerca della lampada magica. Durante il percorso Aladino incontrerà un potente Mago, un misterioso Genio, l’amore per la principessa Budur.