Fonte : dilei di 30 mag 2024

Il suo look leopardato ha catturato l’attenzione di tutti i presenti, confermando che la diva italiana sa sempre come farsi notare. Alla recente uscita da Cipriani a Beverly Hills, la Loren ha dimostrato ancora una volta come l’eleganza non abbia età.

Sophia Loren regina si stile anche a Beverly Hills | il suo look leopardato