Europee 2024 quanto conosci l’Ue e le sue Istituzioni? Scoprilo con ‘Euro quiz’

(Di giovedì 30 maggio 2024) Roma, 29 maggio– Chi è il più giovane tra i capi di Stato/Governo che compongono il Consiglio europeo? Quanti seggi spettano all’Italia nell’Europarlamento? Queste sono solo alcune delle domande del nuovo testQuiz.l’Europa e le sue?’ (Clicca qui per iniziare), lanciato da Quotidiano Nazionale in collaborazione con YouTrend in vista delle Elezionidell’8 e 9 giugno. Inizia subito per misurare le competenze personali rispondendo a 18 domande su Europa,e Stati membri. Per saperne di più dei Paesi che compongo l’Unione QN e YouTrend mettono a disposizione dei lettori anche il test ‘Atlante Europeo’ (Clicca qui per iniziare il test) per scoprire quale parte d’Europa vi rappresenta di più con tanto di data d’ingresso del Paese nell’Unione, demografia e una curiosità con possibilità di condividere il risultato sui social (Facebook, X e WhatsApp) oppure tramite e-mail.