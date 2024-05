Decolla il centro di aggregazione | Opportunità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 30 maggio 2024) Undiper persone mature, nato grazie alla collaborazione con il progetto “Silver” e volto a integrare l’offerta già presente in paese attraverso interventi di tipo domiciliare sociale, sociosanitario, sanitario e di socializzazione, sta muovendo i primi passi ad Abbadia Cerreto, in collaborazione con l’amministrazione comunale, con Pro Loco, Auser e volontari. Fitto il calendario di eventi da proporre per il martedì e il venerdì pomeriggio da qui a inizio luglio. Martedì 4 giugno alle 14,30 le operatrici di “Silver” Michela Oleotti ed Evi Grimaldelli incontreranno gli anziani della zona per individuare meglio i loro bisogni e i loro interessi e parlare di risorse edell’età anziana. Il giorno successivo alle 10 è prevista una gita a Lodi, per partecipare alla conferenza sul libro “El Fabricòn”, che si terrà nella sede dell’Unitre di Lodi, in viale Pavia 28.