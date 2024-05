Conoscere i cimiteri monumentali Le iniziative all’Osservanza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 30 maggio 2024) L’Osservanza di Faenza partecipa alla Settimana deistorico-. Dal 24 maggio al 2 giugno ha preso il via la Settimana deistorico-, iniziativa promossa dall’Asce -Association of significant cemeteries in Europe, l’associazione deistorico-in Europa, per riquali importanti elementi del patrimonio culturale europeo per storia, arte e architettura, al fine di tutelarli, valorizzarli e migliorarne la gestione. "Durante questa settimana – si legge nella nota – , in tutta Europa, i partner dell’associazione organizzano eventi e attività per portare astorici e offrire una diversa prospettiva ai visitatori attraverso mostre, concerti, visite guidate e seminari.