Fonte : lanazione di 30 mag 2024

Si tratterà di lavori di restauro e messa in sicurezza che andranno avanti per 8 mesi di lavoro. Partono i lavori per la riapertura dell’immobile chiuso dal 2014, quando crollò il tetto. Nuova vita per la chiesa di Sant’Agostino. "Siamo orgogliosi di contribuire al restauro del complesso di Sant’Agostino, un progetto che non solo preserva un importante pezzo del nostro patrimonio storico, ma lo trasforma anche in un centro polifunzionale di grande valore culturale e sociale per la comunità "dichiara Andrea Sassi, di Fondazione cassa di risparmio di Firenze.

Chiesa di S Agostino via ai lavori Un anno per farla rinascere Diventerà un centro polivalente