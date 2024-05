Tale e Quale Show dopo Loretta Goggi | Marcuzzi Gioli e Ricci per sostituirla

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 29 maggio 2024)perde uno dei suoi volti storici, quello di. L’attrice e imitatrice è stata presente fin dalla prima puntata del programma sulle imitazioni di personaggi famosi di Rai 1. Un addio che è una certezza: a comunicarlo è stata la stessasui propri canali social. La giurata che ha fatto la storia dellovuole fermarsi e dedicarsi agli affetti più cari, in particolare al pronipote nato da poco. Ma themust go on, lo spettacolo deve continuare e il programma condotto da Carlo Conti è stato già confermato per la prossima stagione. Chi sostituirà “l’unica regina della trasmissione” (come veniva chiamata dal conduttore)?: le possibili sostitute C’è dunque un posto vacante nella giuria della stagione del prossimo autunno di(già confermata)l’addio di