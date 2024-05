Pallamano playout serie A Gold Macagi Cingoli a Trieste il primo atto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) "Se pensiamo che a gennaio – ricorda Diego Strappini (foto) eravamo a pari punti con il Siracusa, per andare in Coppa Italia…". La riflessione su quello che sarebbe potuto essere e non è stato, avvìa la premessa con cui Strappini, pivot e capitano sviluppa i presupposti che anticipano la trasferta dellache oggi alle 20 disputerà gara-1 della fase finale play out contro il. Per inciso, l’odierno avversario sollecita un’altra significativa rimembranza: il 6 maggio dell’anno scorso a Chieti, battendo 25-20 il, laha conquistato la promozione in A, mentre adesso sta lottando per rimanerci. "Il confronto col– aggiunge Strappini – sembra una storia a due capitoli, però al secondo non ci saremmo voluti arrivare: finora al PalaChiarbola non abbiamo mai vinto, invece stavolta dobbiamo assolutamente affermarci.