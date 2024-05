Gran Galà Calcio Umbro 2024 | successo ad Assisi

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 29 maggio 2024)per il, andato in scena ieri alla Locanda del Cardinale di. Alessandro Rossi, attaccante classe 2001 dell’Ellera, è stato eletto miglior giocatore dell’Umbria per la stagione 2023-durante ildel. Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato da Luigi Repace, presidente del Comitato regionaledella Lega Nazionale Dilettanti, e da Evaristo Beccalossi, ex numero 10 dell’Inter e attuale capo delegazione dell’Italia Under 20. Rossi si è distinto nel campionato di Eccellenza grazie alle sue incredibili prestazioni e ai 19 gol segnati, che hanno contribuito al terzo posto dell’Ellera. Nel corso della serata, Rossi è stato inserito nella Top 11 della stagione, una formazione ideale scelta da una commissione specializzata e schierata con un modulo 3-4-3.