Detenuto prova a strangolare un agente

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Nuova aggressione nel carcere minorile Beccaria ai danni di undi polizia penitenziaria. Secondo quanto riferito dal Sappe (Sindacato autonomo polizia penitenziaria) la violenza è avvenuta al Centro di prima accoglienza dell’istituto, dove un giovanepsichiatrico, dopo la chiamata per una notifica, è entrato in ufficio e ha iniziato a scaraventare tutto a terra. L’di servizio ha cercato di calmarlo, ma il minore ha tentato prima di strangolarlo e poi lo ha spintonato ripetutamente, colpendolo con schiaffi al volto. Solo l’intervento di altro personale in servizio ha evitato il peggio: il poliziotto è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso ed è stato poi dimesso con una prognosi di cinque giorni. "Il Sappe – spiega Alfonso Greco, segretario lombardo del sindacato – auspica che l’amministrazione ponga fine a questo scenario disastroso per riportare serenità e benessere a tutti, colleghe e colleghi, che operano all’interno del Beccaria, perennemente al centro delle cronache per l’inquietante costanza di riproposizione di eventi critici contro i poliziotti penitenziari".