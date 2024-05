Traffico Roma del 28-05-2024 ore 14 | 30

(Di martedì 28 maggio 2024) Roomba infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità forte rallentamento cancellazioni sulla linea fl1Fiumicino aeroporto a causa di un guasto all’infrastruttura ferroviaria coinvolti anche il Leonardo Express i lavori di ripristino fa sapere RFI in una nota con porteranno una sensibile riduzione dell’offerta per tutta la giornata potature in corso in via Guido Reni al Flaminio la strada è temporaneamente chiusa alSono deviati bus della linea 168 diretti alla stazione Tiburtina le vetture percorrono via Pier della Francesca a viale del Vignola via fratello via Girolamo da Carpi viale Tiziano e Piazza Apollodoro questa notte in centro le prove generali della parata militare che Come di consueto si svolgerà il 2 giugno festa della Repubblica sono previste chiusure alsu viale delle Terme di Caracalla Piazza di Porta Capena a via dei Cerchi via di San Gregorio via Celio vibenna via dei Fori Imperiali Piazza Venezia delle Plebiscito via Cesare Battisti via IV Novembre via del Teatro Marcello via Petroselli Piazza Bocca della Verità via della Greca in via del Circo Massimo saranno modificate 13 linee di diurne e 17 linee notturne dettagli sulmobilita.

intenso il Traffico sulla carreggiata interna del raccordo concludi tra Casilina e doppia rallentamenti anche in esterna trapuntine Tuscolana code sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est sulla stessa tangenziale Traffico in coda tra

proseguono i lavori di potatura sulla Cristoforo Colombo con riduzione di carreggiata tra via Laurentina e via di Malafede nelle due direzioni possibile la formazione di rallentamenti ancora rallentato servizio

brevi rallentamenti per Traffico intenso sulla tangenziale est tra via Salaria & via dei Campi Sportivi nelle due direzioni al Flaminio lavori di potatura in viale del vignola chiuso fino alle 17 il tratto tra Piazza Melozzo da Forlì e via Flaminia deviata

'Ndrangheta nel Comasco, spaccio usura ed estorsioni: sgominate due organizzazioni – VIDEO - Disarticolate due organizzazioni criminali dedite al traffico di stupefacenti e ad altri gravi reati ... Le indagini, condotte da investigatori del Servizio Centrale Operativo di roma e della Squadra

Roma: incendio in un negozio in piazza del Parlamento, traffico deviato - Stamattina, intorno alle 11:00, è scoppiato un principio di incendio in un negozio di abbigliamento in piazza del Parlamento a roma. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di roma

Giubileo, in chiusura lavori di riqualificazione strade a Prati - Sono in chiusura i lavori di riqualificazione delle strade del quartiere Prati a roma in vista del Giubileo. I cantieri si svolgono prevalentemente di notte su una stesa complessiva di oltre due chilo