Sanremo è tutto deciso | chi ci sarà alla conduzione

(Di martedì 28 maggio 2024) Adesso che Amadeus è delfuori dai giochi, la Rai si impegnaricerca del prossimo conduttore e direttore artistico del Festival di. D’altronde, già in estate dovrebbero iniziare i preparativi della prossima edizione. E, infatti, sarebbe già stato. Il Festival diè rimasto per mesi un’incognita. In effetti, nemmeno adesso c’è una conferma ufficiale da parte della Rai. Eppure, le recenti dichiarazioni rivelerebbero che i vertici della tv di Stato avrebberogiàe anche il conduttore e direttore artistico della prossima edizione. Ecco a chi passerà il testimone lasciato da Amadeus. Le novità della prossima edizione del Festival di, foto Ansa – VelvetGossipIn cinque anni, Amadeus è riuscito a ribaltare il Festival di

Questa sera a STRISCIA la notizia torna la rubrica “Rai Scoglio 24” in cui si parla del Festival di Sanremo dopo l’ufficializzazione di Carlo Conti direttore artistico e conduttore della kermesse per il biennio 2025-2026. Ma siamo proprio sicuri che Conti potrà restare per due anni? Secondo ... bubinoblog

“Salta tutto”. Sanremo , terribile notizia per Carlo Conti. A rendere nota la faccenda, molto torbida per giunta, è Striscia la notizia . Il tg satirico di Antonio Ricci ha infatti scoperto un dettaglio che potrebbe costare molto caro al neo conduttore della kermesse. Proprio così, il festival della ... caffeinamagazine

Questa sera a STRISCIA la notizia torna la rubrica “Rai Scoglio 24” in cui si parla del Festival di Sanremo dopo l’ufficializzazione di Carlo Conti direttore artistico e conduttore della kermesse per il biennio 2025-2026. Ma siamo proprio sicuri che Conti potrà restare per due anni? Secondo ... bubinoblog

Mida: «Ad Amici ho sentito il peso dell'aspettativa. L'amore Ti lascia sempre qualcosa, anche quando non finisce bene» - Mida: «Ad Amici ho sentito il peso dell'aspettativa. L'amore Ti lascia sempre qualcosa, anche quando non finisce bene» - Incontro con il cantante venezuelano che ha stregato il pubblico del serale. E che qui racconta la sua storia, i sogni (incluso sanremo) e la sua musica ... vanityfair

Alessandro Cattelan, non solo Da vicino nessuno è normale: c’è un altro progetto - Alessandro Cattelan, non solo Da vicino nessuno è normale: c’è un altro progetto - Cosa potrebbe condurre il conduttore dopo Da vicino nessuno è normale tutto è pronto per una nuova puntata del nuovo programma di Rai 2 che anche stasera ... lanostratv

Alessandra Amoroso e BigMama insieme per la prima volta, ecco il loro nuovo singolo "Mezzo Rotto" - Alessandra Amoroso e BigMama insieme per la prima volta, ecco il loro nuovo singolo "Mezzo Rotto" - Alessandra Amoroso e BigMama insieme per la prima volta, ecco il loro nuovo singolo "Mezzo Rotto", fuori ovunque dal 31 maggio. tgcom24.mediaset