Graziani | Lautaro Martinez seguito ciecamente! Una cosa su tutte

(Di martedì 28 maggio 2024)ha celebrato la grande annata diall'Inter, che è stato incoronato anche miglior giocatore della stagione di Serie A. PUNTO DI RIFERIMENTO ? Francesco 'Ciccio'a Radio Sportiva ha detto la sua sul Toro dell'Inter: «? È diventato un grandissimo punto di riferimento per la squadra, è stato un esempio. Se l'Inter ha vinto questo campionato, al di là dei gol che ha fatto e che ha portato tanti punti, è l'immagine che ha dato di sé nei confronti dei compagni. L'hanno, anche nei discorsi e nella personalità che ha regalato ai suoi compagni».