Biturgensi fuori dal podio | Già al secondo tiro il verdetto del Palio

(Di martedì 28 maggio 2024) SANSEPOLCRO "Complimenti a Gubbio per lo straordinario risultato, ma ilè anche questo!". Abituato fino a un anno fa a godersi i "triplete" nella secolare sfida con gli amici umbri, il presidente della Società Balestrieri di Sansepolcro, Stefano Tarducci, si ritrova oggi a commentare un’edizione che ha persino estromesso idal. Eugubini in fila dal primo al quarto posto (ricordiamo che anche lo scorso settembre si aggiudicarono vittoria e piazza d’onore al Borgo), poi ecco Maurizio Alessandrini quinto, Alessandro Tizzi settimo e Marco Guerrini Guadagni decimo. Soltanto tre portacolori di Sansepolcro nella "top ten", a ulteriore testimonianza della supremazia dei violanero. "Quando non riesci con il capobanco a mettere quantomeno in difficoltà gli avversari – sottolinea Tarducci – spesso l’altro ne approfitta subito.

