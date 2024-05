Sulle Orme Del Signor Herbert in Italia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 27 maggio 2024) Siena, 27 maggio 2024 – S’intitola “del” il progetto realizzato dall’Istituto Adam Mickiewicz, in occasione delle celebrazioni del centenario della nascita di uno dei più importanti poeti polacchi del XX secolo. Zbigniew(1924-1998), visitò Siena e Orvieto nell’estate del 1959 durante il suo primo viaggio all’estero. Affascinato dal patrimonio della culturana, immortalò il suo soggiorno nei saggi “Il Duomo” e “Siena”, che fanno parte della raccolta “Un barbaro nel giardino” (1962), pubblicata dopo il suo ritorno. Questo libro, una delle opere più importanti dell’autore poi candidato al Premio Nobel per la letteratura, è stato pubblicato in lingua inglese e presto uscirà anche inno per l’editore Adelphi, con la traduzione di Andrea Ceccherelli.