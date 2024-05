Udinese - scoppia la festa salvezza in città | caroselli e fuochi d’artificio per la vittoria a Frosinone

(Di domenica 26 maggio 2024) Grandea Udine per laall’ultima giornata dell’, che con lasul campo delmantiene la Serie A. Una serata intensa e sofferta per i tifosi friulani, che si sono assiepati nei bar dellaper seguire la sfida dello “Stirpe”. Al fischio finale sono partiti, brindisi, cori e ancheper celebrare l’impresa degli uomini di Fabio Cannavaro. Tra i tifosi più sfegatati anche il sindaco Alberto Felice De Toni e la Giunta comunale, che hanno seguito insieme in un bar la partita per poi scendere in piazza in mezzo ai tifosi con al collo le sciarpe bianconere con la scritta “Alè Udin”. SportFace. .

Chi non ama Luca Gotti ha dei problemi con i sentimenti. E’ ciò che devono aver pensato i tifosi del Lecce (e non solo) in questi mesi in cui hanno potuto ammirare il tecnico all’opera sulla panchina del club. Grazie alla salvezza conquistata con grande agio, Gotti è entrato nel cuore del tifo ... sportface

Sono attesi 800 atleti, 16 club e 64 squadre suddivise nelle 4 categorie (Under 6, Under 8, Under 10 e Under 12) oggi al campo di Colleragola per il 13° Torneo di minirugby Città di Modena – 12° Memorial Marco Mucchi, organizzato dal Modena Rugby e dedicato alla memoria dell’ex numero 5 ... sport.quotidiano

Verona, Baroni a DAZN : "Oggi è stata la festa di tutti, la prestazione era importante per far vedere chi siamo" - Verona, Baroni a DAZN : "Oggi è stata la festa di tutti, la prestazione era importante per far vedere chi siamo" - Marco Baroni è uno dei protagonisti di Hellas Verona-Inter chiamato davanti alle telecamere di DAZN per un commento a caldo dopo il triplice fischio del Bentegodi. Il tecnico dei ... fcinternews

Gol di Niang nel finale, l'Empoli batte la Roma e si salva, Frosinone in B. Atalanta, tris al Toro ed è quarto posto - Gol di Niang nel finale, l'Empoli batte la Roma e si salva, Frosinone in B. Atalanta, tris al Toro ed è quarto posto - Al Benito Stirpe fa festa l'Udinese, che vince 1-0 e raggiunge la salvezza condannando il Frosinone a un'amara retrocessione. Nella tana dei gialloblù, i bianconeri passano grazie al gol nella ripresa ... sport.tiscali

Empoli resta in serie A. battuta la Roma (2-1) nel finale da cardiopalma. Gol-salvezza di Niang. Città in festa. Pagelle - Empoli resta in serie A. battuta la Roma (2-1) nel finale da cardiopalma. Gol-salvezza di Niang. Città in festa. Pagelle - "San Nicola" ce l'ha fatta un'altra volta. L'allenatori dei miracoli non si è smentito. L'Empoli batte la Roma (2-1) in un finale da infarto e resta in serie A. Grazie a un fanstatico gol nel recupero ... firenzepost