Solo un pari tra Lazio e Sassuolo Non regge il vantaggio di Zaccagni

(Di domenica 26 maggio 2024) Finisce 1-1 la sfida tra ladi Tudor e ilgià retrocesso in Serie B. Ultimo match all’OIimpico di Roma con i laziali che andranno a giocare l’Europa League il prossimo anno. PRIMO TEMPO – Si chiude con un pareggio la gara tra lae il: all’Olimpico il tabellino segna 1-1. Ultimo match per i laziali che consolidano la qualificazione alla prossima Europa League. Nulla da fare invece per ilche non trova la vittoria nonostante una retrocessione annunciata già qualche settimana fa. Dopo un momentaneo di studio tra le due parti, alla mezz’ora ci prova lacon Kamada che con il sinistro impegna Cragno bravo a chiudere in tuffo e a tenere i neroverdi in partita. Nel finale di primo tempo ci prova anche ila rendersi pericoloso dalle parte di Provedel: Samuele Mulattieri ci prova dalla lunga distanza ma l’estremo difensore laziale non si fa sorprendere e respinge il rasoterra.