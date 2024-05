Napoli-Lecce - Serie A | streamin - probabili formazio -i, pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 26 maggio 2024)è una partita valida per la trentottesima giornata diA e si gioca domenica alle 18:00:ni,, diretta tv,g. Si conclude mestamente la stagione delscudettato, che passerà alla storia come una delle peggiori in assoluto dell’era De Laurentiis. Tra scelte sbagliate – i tre allenatori che si sono avvicendati (Garcia, Mazzarri e Calzona) non sono stati in grado di risollevare le sorti degli azzurri – ed un gruppo scarico nonché evidentemente segnato dall’addio di Spalletti, alle falde del Vesuvio non vedono l’ora di voltare pagina. Kvaratskhelia festeggiato dai compagni – IlVeggente.it (Lapresse)Nell’ambiente partenopeo si guarda già al futuro, con la consapevolezza che per la prima volta dopo oltre un decennio ilpotrebbe non prendere parte ad alcuna competizione europea. Di Lorenzo e compagni non vincono dallo scorso 7 aprile (2-4 con il Monza) e sono scivolati al decimo posto: l’unico modo per andare in Europa (Conference League) è battere ilnell’ultimo turno e sperare che il Torino non vinca a Bergamo con l’Atalanta, in modo tale da sorpassarlo in classifica.