Investe un minorenne per vendetta Prima la violenta lite e le denunce Poi il tentato omicidio in strada

(Di domenica 26 maggio 2024) di Cristina Crisci CITTÀ DI CASTELLO Vecchi dissapori e un’aggressione avvenuta il giorno: sarebbero queste le motivazioni che hanno spinto un ragazzo di 23 anni, pregiudicato, a investire intenzionalmente per poi scappare, un diciassettenne lungo via Morandi, a pochi metri di distanza dal commissariato di polizia di Città di Castello. Ilè ora ricoverato in ospedale con 40 giorni di prognosi, l’altro invece è in stato di fermo perin carcere a Capanne. I protagonisti di questa brutta vicenda sono di origine straniera: il ragazzo è di nazionalità egiziana (risulta residente in una casa per minori di Arezzo) e si trovava a Città di Castello dal fratello, un connazionale 27enne. L’uomo finito in carcere invece è di origine albanese. I fatti si sono consumati venerdì, lungo ladi fronte al commissariato. Il ventitreenne si era recato dalla polizia per denunciare un’aggressione subita durante unada parte di due fratelli – cittadini egiziani, di 17 e 27 anni – a seguito della quale lo stesso aveva riportato alcune lesioni.

