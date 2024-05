(Di domenica 26 maggio 2024) C’è un giovane danzatore,e docente che sta per portare la sua arte tutta ‘made in’ nella città simbolo della nascita della civiltà occidentale,. E’Marcelli, formatosi fin da bambino presso La Luna Dance Center, dove ha conseguito la qualifica europea con il corso professionale autorizzato dalla Regione. Qui Marcelli tiene corsi di hip hop e break dance. Ma in questo periodo tutta la sua creatività è rivolta alla composizione della coreografia per i talentuosi allievi delNazionaleKSOT, che la danzeranno in tre splendide location della capitale(tra cui il Museo Archeologico Nazionale) dal 29 al 31 maggio. Un traguardo a dir poco importante. Tanto più considerando che per la prima voltaateniese accoglie lo stile urban.Marcelli, oltre alla soddisfazione sente anche la responsabilità del momento? "E’ una grande responsabilità, e una grandissima emozione.

Il sogno di Rocco: "Io, da allievo di Ancona a coreografo ad Atene per l’Accademia greca" - Il sogno di rocco: "Io, da allievo di Ancona a coreografo ad Atene per l’Accademia greca" - Ci sono nato e cresciuto". C’è un giovane danzatore, coreografo e docente che sta per portare la sua arte tutta ‘made in Ancona’ nella città simbolo della nascita della civiltà occidentale, Atene. E’ ... ilrestodelcarlino

"Ispirazione e incoraggiamento per tutti i ragazzi che hanno talento" - "Ispirazione e incoraggiamento per tutti i ragazzi che hanno talento" - "This Is Athens City Festival". E’ il titolo della manifestazione a cui prenderà parte come coreografo il danzatore anconetano rocco Marcelli. Protagonista è la prestigiosa Accademia Nazionale KSOT di ... ilrestodelcarlino

