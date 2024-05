Il bis di Arnautovic non basta - l' Inter fa 2-2 a Verona

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 26 maggio 2024) AGI - L'chiude con un pareggio per 2-2 sul campo di un ottimoil suo campionato, che l'ha visto conquistare il suo 20esimo scudetto, quello della seconda stella. Per i nerazzurri, quella del Bentegodi, è stata però una partita che resterà nella storia, considerato che si trattava della prima con proprietà Oaktree, il fondo nuovo proprietario post Steven Zhang. Il match si sblocca al 10' con la formazione di Inzaghi subito avanti con, abile a sfruttare una sponda di Bisseck. Passano soli sei giri di lancette e i gialloblù di Baroni trovano il pari con Noslin: Suslov inventa per l'olandese che davanti ad Audero non sbaglia. Grande protagonista della sfida allora diventa Perilli, estremo difensore degli scaligeri che: prima salva su Thuram al 19' e poi al 32' si ripete su un colpo di testa ravvicinato di Frattesi.