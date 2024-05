Gambettola - prime conferme | Ross - Marco -i, Gadda e Turci

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 26 maggio 2024) Molte società stanno già iniziando a programmare la pima stagione calcistica. Nel campionato di Eccellenza ildopo l’ottimo quarto posto appena conquistato non rinuncia alle proprie ambizioni: la società dei fratelli Butticè dopo avere confermato sulla panchinaBernacci e Giorgio Screpis dietro la scrivania del direttore generale ha messo a segno le. Restano in maglia verde i difensorii eni oltre ai centrocampisti, sono in corso trattative con Longobardi che potrebbe decidere di prolungare la sua lunga carriera di attaccante. In collaborazione con Villamarina Next Gen ilsta allestendo la formazione Juniores, a questo scopo dall’ 8 al 29 luglio allo stadio “Comunale” si terranno gli stage riservati ai ragazzi delle annate 2006, 2007 e 2008. Devono mettersi al lavoro senza indugio anche Diegaro e Savignanese per cancellare in fretta la retrocessione dall’ Eccellenza e per presentarsi al meglio nel pimo campionato di promozione.