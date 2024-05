Frosinone in Serie B - l’Empoli vince all’ultimo respiro e si salva | i verdetti

(Di domenica 26 maggio 2024) Finale incredibile per quel che concerne la lotta salvezza.batte la Romaper 2-1 e simandano inB il. I ragazzi di Eusebio Di Francesco perdono lo scontro diretto contro l’Udinese grazie alla rete di Davis e scendono aritmeticamente nellacadetta. Una partita a tratti dominata dai ciociari che prendono due legni, Okoye compie un paio di miracoli, ma Davis batte Cerofolini e manda in estasi il pubblico friulano. Ad Empoli ci pensa Nianga fare 2-1. Classifica finale: Udinese 37, Empoli 36,35. SportFace. .

