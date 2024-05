Costretti a tuffarci con una fune legata in vita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 26 maggio 2024) "Boe e funi per noi rappresentano un ulteriore rischio in mare". Nella lista delle cose che non vanno in spiaggia, l’associazione dei marinai di salvataggio inserisce anche le boe a 50 metri dalla battigia per segnalare l’acqua che si alza, e le funi. La Capitaneria ha avviato la sperimentazione. "Si tratta di funi che dovremmo legarci inquando usciamo in mare per un intervento - spiegano i marinai di salvataggio -. Nel momento in cui prendiamo contatto con la persona da riportare a riva, un collega dovrebbe cominciare ad avvolgere la cima, riportandoci a riva. E’ come se venissimo ‘pescati’ in mare". Questa è la teoria, ma nella pratica "stiamo parlando di sistemi che non si usano più da vent’anni perché non hanno dato risultati". Non solo. "Leggendo la nuova direttiva e l’ordinanza balneare ci troviamo con la richiesta di legarci inuna corda e gettarsi in mare sperando che il collega ci ripeschi, ma con le torrette alternate nella pausa pranzo, il collega più vicino sarà a 300 metri.