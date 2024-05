Milan - ‘girati ancora’ Giroud | l’ultimo ballo a San Siro

(Di sabato 25 maggio 2024) 'La Gazzetta dello Sport' ricorda come quella di questa sera sarà l'ultima partita coldi Olivier. Ultima gara con il rossonero.

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a pianetamilan©

Milano, 25 maggio 2024 – Sarà la serata dell'addio a Giroud, Kjaer e soprattutto Pioli. Milan-Salernitana (ore 20.45 a San Siro), con i rossoneri certi da tempo del secondo posto e i granata retrocessi in B da settimane, rappresenterà soprattutto una passerella per gli eroi del diciannovesimo scudetto. sport.quotidiano

Milan: stasera contro Salernitana ultima di Pioli, Giroud e Kjaer (Lapresse) Il Genoa chiude la stagione con una vittoria per 2-0 sul Bologna. A Marassi decidono i gol di Malinovskyi e Vitinha. Oggi altre due gare dell'ultima di serie A: alle 18 Juve-Monza, in serata Milan-Salernitana. liberoquotidiano

Olivier Giroud, attaccante francese del Milan, giocherà stasera contro la Salernitana l`ultima partita in maglia rossonera e nello stadio Meazza. calciomercato

Gazzetta - Verso Milan-Salernitana: Mirante titolare nell'ultima partita con il Diavolo. Nella ripresa possibile esordio per Lapo Nava - Gazzetta - Verso milan-Salernitana: Mirante titolare nell'ultima partita con il Diavolo. Nella ripresa possibile esordio per Lapo Nava - Stasera in occasione di milan-Salernitana, oltre a Stefano Pioli, Simon Kjaer e Olivier giroud, a salutare i tifosi ci sarà anche Antonio Mirante, il quale lascerà il Diavolo giocando titolare contro ... milannews

Milan-Salernitana: le ultimissime! - milan-Salernitana: le ultimissime! - Visualizzazioni: 1 milan e Salernitana si sfidano, questa sera alle ore 20:45, allo Stadio Giuseppe Meazza nel match che chiude (per entrambe) la stagione 2023/2024. Passerella d’addio per Stefano Pio ... calciostyle

Milan, l'addio di Olivier Giroud: il campione che ha spezzato la maledizione del numero 9 - milan, l'addio di Olivier giroud: il campione che ha spezzato la maledizione del numero 9 - Un addio doloroso per tutti i rossoneri, soprattutto per il legame affettivo creatosi con il numero 9 francese, arrivato il 17 luglio del 2021 e accolto inizialmente con grande scetticismo, che dalla ... milanotoday