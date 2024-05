I due miracoli di Carlo Acutis | ecco come è diventato santo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Assisi è in festa. Il “suo” piccolo, grande beatodiventerà. Per venire a salutare e pregare proprio lui, che ha tanto amato questo luogo e che qui è stato sepolto, al termine della sua brevissima vita terrena, ogni anno arrivano nella città che porta impresso in ogni angolo, in ogni strada, in ogni pietra, potremmo dire, il “sigillo” di San Francesco, pellegrini da tutta Italia e dal mondo intero, in un numero che cresce sempre di più. Un fenomeno che sfugge ad ogni definizione e mostra un aspetto della nostra contemporaneità del tutto inusuale, in controtendenza., studente adolescnete milanese scomparso a soli 15 anni, è stato beatificato da papa Francesco il 10 ottobre 2020, considerato autentico modello di fede. Non solo. Lo stesso Francesco, nell'esortazione apostolica “Christus vivit”, lo ha proposto ai giovanimodello di santità dell'era digitale. È considerato il “patrono di Internet”, anche per la sua passione per l'informatica.