Gasperini - avanti tutta Atalant - accordo sempre più vicino

Gasperini ha un passato nerazzurro in bianco/nero e un altro nerazzurro talmente colorato da non distinguere quasi più cos’è Atalanta e cos’è Inter. In attesa che sulla maglia interista venga (ri)cucito lo Scudetto tricolore, la squadra atalantina si traveste da Inter per provare a scrivere la sua storia e quella del calcio italiana.

inter-news