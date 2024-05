Finisce con l’auto nel fosso a Pandino | ferito un anziano della Bassa

Bologna, 3 marzo 2024 – Guidava a forte velocità e a zig zag e ha primo ignorato l’alt dei carabinieri, poi è finito fuori strada. E’ stata un notte rocambolesca quella nella Bassa bolognese quella venerdì sera che ha portato all’arresto di uomo di 55 anni di origine tunisina, residente a Medicina, separato, operaio, con vari precedenti: è accusato di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale oltre che di guida in stato di ebbrezza alcolica in quanto si è rifiutato di sottoporsi all’alcooltest: per questo la sua patente è stata ritirata e l’autovettura posta sotto sequestro ai fini della confisca. ilrestodelcarlino

Rimini, 23 marzo 2024 - Sono gravi le condizioni di una donna di 50 anni che questo pomeriggio poco prima delle 16 si è cappottata con la propria automobile mentre viaggiava su via Orsoleto a Rimini. Ancora da capire la dinamica e le cause dello schianto, anche se dai primi rilievi pare che la donna abbia fatto tutto da sola. ilrestodelcarlino

Incidente a Carpi, auto finisce nel fosso. Grave un 23enne - Perché sulla via del ritorno l'auto su cui tre ragazzi viaggiavano è uscita di strada. E' accaduto alle 5 di questa mattina, in via Mulini esterna a Carpi. Un 23enne residente a San Martino in Rio, ... reggionline

Incidente a Belfiore: auto finisce nel fosso, feriti due giovani - ... corrosive e inquinanti per l'ambiente, trasportate a bordo del mezzo dai due giovani che si stavano recando sul luogo di lavoro. Le operazioni si sono concluse intorno alle ore 8.30. TEMI: auto ... veronaoggi