Vietnam - incendio distrugge un condominio | 14 morti e 3 feriti ad Hanoi

(Di venerdì 24 maggio 2024), 24 maggio 2024 – È di 14 persone uccise e tre ferite il bilancio dell’che ha devastato un piccolonel centro di, la capitale del. È successo nella notteita, poco prima dell’alba per l’Italia. “L'è scoppiato intorno a 00,30 (ora locale) ed è stato di grandi dimensioni, con diverse esplosioni”, ha riferito l'agenzia di stampa laNews Agency (Vna). Non è chiaro quante persone si trovassero nell'edificio al momento del rogo. Un locale deldistrutto dalle fiamme ad) Il primo piano dello stabile sarebbe stato utilizzato per la vendita e la riparazione di biciclette elettriche, mentre quelli superiori erano affittati a scopo residenziale. .