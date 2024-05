Siu - l' influencer è uscita dal coma Il cappotto spostato e la versione cambiata dal marito | cosa non torna

L’influencer Siu si risveglia dal coma: attualmente è fuori pericolo di vita, ma resta in rianimazione. Proseguono le indagini sul marito. L’influencer Siu è uscita dal coma (credits @Soukaina El Basri) – Ilcorrieredellacitta. ilcorrieredellacitta

È uscita dal coma farmacologico l’influencer Siu, Soukaina El Basri, 30 anni, l’influencer di Biella, originaria del Marocco, ferita giovedì scorso nella sua abitazione e ricoverata all’ospedale di Novara. La donna, riporta il Corriere della Sera, resta comunque ricoverata nel reparto di Rianimazione dove non può vedere nessuno, nemmeno il fratello che da venerdì scorso attende buone notizie nella sala d’aspetto dell’ospedale. thesocialpost

