Inter - Simone Inzaghi è il Coach Of The Season | tra gli allenatori più importanti sul panorama internazionale

De Siervo: "È tra gli allenatori più importanti nel panorama internazionale". ROMA - Il premio "Philadelphia Coach Of The Season" della Serie A è stato assegnato all'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Verona-Inter, in programma domenica alle 20.

