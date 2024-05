Giona Fedrigo e la curiosità dell’incontro

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 24 maggio 2024) A sedici anni ha sentito il bisogno di muoversi dal “triangolo lariano”, dove la ristorazione gli sembrava «stagnante e limitata dagli ingredienti disponibili»., classe 1985, voleva esplorare nuovi orizzonti, trovare ispirazione e crescere professionalmente in un ambiente più dinamico e stimolante. E così è diventato un ragazzo dell’Europa che «mi offriva l’opportunità di scoprire una vasta gamma di culture culinarie». È stata dunque lae la voglia di trovare stimoli nuovi a spingerea un cambio di prospettiva, in cerca di opportunità che non sono mancate e che ha saputo cogliere. Prima lavorando in cucina, poi fermandosi – per ora – nel cuore di Praga dove ha fatto un salto importante, diventando patron del ristorante Sansho. Uno spazio dal respiro internazionale, a metà strada tra piazza Repubblica e i primi palazzi del quartiere di Karlin, dove la cucina si fa fusion assieme alle idee e dove le esperienze si mescolano.