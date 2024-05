Gaeta Auto parcheggiate male - entra in palestra e minaccia con un coltello

Ruba l’auto a una cittadina tedesca: arrestato 61enne a Fondi - Ruba l’auto a una cittadina tedesca: arrestato 61enne a Fondi - Sabato mattina dedicato al recupero di un’auto rubata ai danni di una cittadina di Fondi, che ieri si è presentata al commissariato dei carabinieri per denunciare la scomparsa della vettura. I ... ilcorrieredellacitta

In giro per Gaeta con un coltello a serramanico: denunciato - In giro per gaeta con un coltello a serramanico: denunciato - gaeta, 9 maggio 2024 – Aveva con sé un coltello a serramanico mentre andava in giro in auto per gaeta: i militari della locale Tenenza carabinieri, durante i consueti controlli del territorio volti a ... ilfaroonline