Elsel premia i dipendenti | Raggiunti ottimi risultati

(Di venerdì 24 maggio 2024) Isono l’anima dell’azienda, e da loro dipendono spesso i successi dell’impresa. Lo hanno capito bene alla, azienda spezzina che da quasi quaranta anni progetta e produce apparecchiature elettroniche ed elettromeccaniche per il settore della difesa e quello civile, che ha deciso di riconoscere ai suoi– circa una sessantina – un premio di risultato per gli eccellentiottenuti lo scorso anno. Nell’ambito dell’accordo sindacale firmato nell’agosto dello scorso anno, basato sul raggiungimento di obiettivi di redditività, produttività ed efficienza, l’azienda ha riconosciuto un premio medio di oltre 2500 euro lordi. Aiche opteranno per la fruizione del premio in servizi welfare, l’azienda riconoscerà un ulteriore dieci per cento. Un riconoscimento meritato, dato chenell’ultimo anno ha ulteriormente migliorato le performance dell’anno precedente, obiettivi grazie ai quali l’azienda era già stata selezionata – secondo criteri di performance gestionale e affidabilità finanziaria – tra circa 700mila società di capitali italiane, meritando l’Alta onorificenza di bilancio nell’ambito del 47° evento Premio Industria Felix.