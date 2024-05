Calcio | Serie A A Simone Inzaghi il premio Coach Of The Season

(Di venerdì 24 maggio 2024) De Siervo: "È tra gli allenatori più importanti nel panorama internazionale". ROMA - Il"PhiladelphiaOf The" dellaA è stato assegnato all'allenatore dell'Inter. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Verona-Inter, in programma domenica alle 20.45 .

L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi si aggiudica il premio Philadelphia Coach Of The Season della Serie A TIM 2023/2024. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Hellas Verona-Inter, in programma domenica 26 maggio 2024 alle ore 20. sportface

