Spiazzati da Loredana Gli Eiffel 65 scelgono la Bertè

(Di giovedì 23 maggio 2024) «Bestiale» è il nuovo singolo di65 efuori ovunque per Warner Music venerdì 24 maggio. Dopo il trionfo di «I'm Good (Blue)» con David Guetta e Bebe Rexha, gli65 si mettono ancora in gioco con una nuova produzione insieme a, fuoriclasse indiscussa della scena musicale: «Sono passati molti anni dall'ultima pubblicazione ufficiale del gruppo, ma dopo le collaborazioni che hanno riportato ai vertici delle classifiche brani con richiami del nostro vecchio repertorio, da David Guetta ai Boomdabash, e la straordinaria accoglienza che abbiamo percepito in occasione della nostra partecipazione come ospiti al Festival di Sanremo, tutto questo entusiasmo rinnovato ci ha reso iper produttivi», spiegano Maury e Jeffrey. «Siamo subito riusciti a individuare il nostro suono e sono nate tante nuove canzoni, tra cui "Bestiale", un brano con un beat vagamente reggae in levare ma elettronico, un mix già presente nei nostri passati lavori ma mutuato da soluzioni che sono di origine più contemporanea».

