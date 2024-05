Sanremo 2025 con Carlo Conti - svelati già i primi 10 big del cast? Ecco chi potrebbero essere

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 23 maggio 2024) Adesso è ufficiale:condurràe 2026! Il presentatore, oltre a prendere il posto di Amadeus sul palcoscenico dell’Ariston, sarà anche il direttore artistico della kermesse. Al momento, si sa ancora molto poco, quel che è certo è chesarà il presentatore diper due edizioni.le sue prime parole dopo l’annuncio della Rai: «Dopo sette anni riprendo il lavoro fatto e portato avanti alla grande da Baglioni e Amadeus. Uno deiad avermi scritto è stato Fiorello. Ora penso al regolamento, poi ci saranno le canzoni delle Nuove Proposte, quelle dei Big e la squadra che sarà con me sul palco». Insomma, la macchina diè già partita, ma chi ci sarà neldei big?, le prime “candidature” per ildiAl momento vi è una sola certezza, anzi, due: la prima è chesarà il padrone di casa del prossimo Festival della Canzone Italiana, la seconda è che – come ogni anno – sono tantissimi gli artisti che sperano in un posto neldella kermesse.