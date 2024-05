OpenAI non ha rubato la voce a Scarlett Johansson | ci sarebbe un’altra attrice dietro ChatGPT

(Di giovedì 23 maggio 2024) Nuove rivelazioni del Wahington Post sembrerebbero smentire le accuse cheha mosso contro. Secondo l'l'azienda avrebbe usato la suaper darla a, ignorando il suo esplicito rifiuto. La veraassunta per doppiare una delle personalità diha confermato la versione del ceo Sam Altman: nessuno avrebbe copiato ladi, ma qualcosa non torna ancora. .

