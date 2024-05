Napoli - 15 milioni per Luis Alberto! E spunta uno scambio con la Lazio

Il Paris Saint-Germain sarebbe pronto a presentare un’offerta mostruosa da oltre 200 milioni di euro per Osimhen e Kvaratskhelia del Napoli. Il calciomercato estivo si preannuncia rovente per il Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sky, il Paris Saint-Germain avrebbe messo nel mirino la coppia d’attacco azzurra composta da Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, con l’intenzione di presentare un’offerta mostruosa per acquistarli entrambi.

napolipiu