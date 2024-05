La macabra scoperta a Samatzai Sardegna | trovate due teste di cavallo in strada

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 23 maggio 2024)nella provincia del Sud della. Duedisono state risulla Statale 128, all’altezza del bivio per. Lo rende noto l’Unione Sarda. A notare i resti in mezzo alla carreggiata, ieri, mercoledì 22 maggio, sono stati alcuni automobilisti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sanluri, i veterinari della Asl e l’Anas. Gli investigatori stanno indagando sul ritrovamento, per capire come i resti siano finiti in. Non si esclude alcuna ipotesi: dagli accertamenti, stando a quanto scriveLive, è emerso che si trattava di due cavalli anglo-arabi rubati da un maneggio nel comune di Barrali nella notte tra lunedì e martedì. Probabilmente i due esemplari sono stati macellati e gli autori del furto hanno poi gettato lungo lale due. Foto copertina: L’Unione Sarda.it Leggi anche: Il barbagianni è più piccolo e ha cambiato colore per colpa del cambiamento climatico Michele, la storia del neonato ucciso dal pitbull di famiglia: «Il cane ci seguiva, poi l’ha morso alla testa e al collo» Morto un bambino di 5 mesi azzannato dal pitbull di famiglia, l’aggressione mentre era in braccio alla nonna nel giardino di casa L'articolo proviene da Open.