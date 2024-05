Inter - agente Lautaro | E’ felice del contratto e vuole restar - ma a determinate condizioni

(Di giovedì 23 maggio 2024) Alejandro Camano,diMartinez, ha parlato, a FcNews, del rinnovo didel suo assistito: “Il club ha cambiato proprietà da poco. Ora i rinnovi dinon sono la priorità.si sente al 100% parte del club e ha ancora due anni di. Al momento èdell’attuale. L’ha aperto al rinnovo e noi abbiamo dato l’ok. La base è partire da delleche lo mettano al pari dei top attaccanti d’Europa. Quando ci vedremo dovrò parlare di questo con la società. Non abbiamo parlato con nessun club per un’eventuale cessione.è disponibile, ma non a tutte le”. SportFace. .

