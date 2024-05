Il petrolio chiude in calo a New York a 76,60 dollari - Il petrolio chiude in calo a New York a 76,60 dollari - Il petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono l'1,25% a 76,60 dollari al barile. quotidiano

Borsa: Europa stretta tra effetto NvidIa e timori Fed, Milano chiude a +0,02% - Borsa: Europa stretta tra effetto NvidIa e timori Fed, Milano chiude a +0,02% - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 mag - I conti record di Nvidia non bastano all'Europa per chiudere la seduta con slancio. Cosi' il Ftse Mib archivia le contrattazioni segnando un timido +0,02%, ... borsaitaliana

Piazza Affari chiude in parità, con le utilities in calo - Piazza Affari chiude in parità, con le utilities in calo - La borsa di Milano, Piazza Affari, ha chiuso le contrattazioni con un leggero incremento dello 0,02%, portando l'indice Ftse Mib a 34.467 punti. Questo risultato è stato raggiunto grazie agli acquisti ... informazione