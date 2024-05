Il Pd tallona FdI - Schlein stacca Conte e guadagna 2 punti su Meloni

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di giovedì 23 maggio 2024) Le elezioni Europee si avvicinano sempre di più e l'ultimo sondaggio (da domani saranno vietati), fa registrare numeri clamorosi. Gli equilibri risultano totalmente stravolti e a farne le spese sono soprattutto i partiti di governo, ma non solo. Fratelli d’Italia - nel rilevamento Ipsos-Euronews pubblicato su Il Corriere della Sera - viene stimato oggi al 26,5%, con un calo netto di ben duerispetto ad aprile. Calo che si collega all’analoga discesa nella valutazione della presidente del Consiglio, il cui gradimento cala di trerispetto al mese scorso e di cinque rispetto al livello più elevato da quando si è cominciato a testare il voto europeo. E analoghi indicatori si evidenziano per il governo. Il Pd è oggi stimato al 22,5%, il risultato più alto dall’insediamento della segretaria, in crescita di più di un punto nell’ultimo mese. È probabile che a fronte di un'affluenza meno elevata rispetto alle Politiche il Pd faccia registrare una maggiore tenuta dell’elettorato che si distingue per il suo "europeismo".