Amichevole Roma-Milan in Australia | data - orari - tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 23 maggio 2024) Finisce il campionato, ma non gli impegni.scenderanno in campo venerdì 31 maggio (ore 13:00) all’Optus Stadium di Perth, in, per una partitadi lusso, che chiuderà di fatto la stagione dei due club. L’sarà il primo incontro tra due squadre di Serie A in terrana, ed è “rafforzata dal sostegno del Governo dello stato del Western, sottolineando il loro costante impegno nel rafforzamento dei legami con l’Italia e nell’engagement degli appassionati di calcio a livello globale”, si legge nella nota della società rossonera. Durante il soggiorno delle due squadre a Perth, sarà possibile assistere a una sessione di allenamento e partecipare a esperienze che coinvolgeranno la community degli appassionati locali. La diretta tv della partita è ancora da definire. Sportface.it vi terrà aggiornati sulle novità.: Venerdì 31 maggioO: 13:00 TV: Da definire SportFace.