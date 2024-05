? IN DIRETTA | Riscaldamento | Milan-Empoli | Serie A TIM 2023 24

Il video con gli highlights e i gol di Milan-Empoli 1-0, match valido per la ventottesima giornata di Serie A 2023/2024. Partita giocata a ritmi non elevatissimi, nel primo tempo la sblocca il gol di Pulisic con deviazione di Luperto, prima annullato per fuorigioco, poi convalidato dopo intervento del Var.

