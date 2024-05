A Parco Leonardo la prima edizione della Festa delle api

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Fiumicino, 22 maggio 2024- Per celebrare la Giornata MondialeApi, l’associazione ‘’Eidos in Rete’’ con il patrocinio del Comune di Fiumicino e la collaborazione del panificio ‘’The Spiga d’Oro Bakery’’ e l’azienda ‘’ Prelibatezze Italiane’’ di Romeo Allegrini, ha organizzato presso ilIdee, nel quartiere Pleiadi-, la 1°’’Api’’. La manizione didattico-creativa, voluta fortemente da Lu Jia Zhu, presidente dell’associazione e realizzata per lavolta nel nostro territorio, è stata l’occasione per invitare i bambiniscuola dell’infanzia escuolaria e secondaria di Fiumicino a riflettere sull’importanza di questi piccoli e preziosi insetti per il nostro pianeta. Nonostante il tempo incerto, ilsi è popolato di ragazzi e famiglie, presenti anche gli assessori Federica Poggio e Stefano Costa.