Sinner in partenza per Parigi - verso sì a Roland Garros

(Di martedì 21 maggio 2024) Jannik Sinner in partenza per Parigi, per partecipare al Roland Garros 2024, il secondo Slam stagionale al via la prossima settimana. Sinner, come è noto, è fermo per un problema all'anca che lo ha costretto prima a ritirarsi dai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid e poi a saltare gli Internazionali

La strada verso il Roland Garros è sempre più in discesa per Jannik Sinner . Se nella conferenza stampa tenuta prima degli Internazionali d’Italia l’azzurro ha spiegato i motivi del suo forfait e non lasciava ben sperare in vista dello Slam Parigi no per il problema all’anca, adesso l’ottimismo è massimo. Secondo quanto riporta Sky Sport, Sinner sarebbe in partenza oggi da Montecarlo per raggiungere Parigi : il Roland Garros comincerà domenica e, dopo le cure al J Medical e gli allenamenti ripresi da sabato a Montecarlo, l’azzurro si reca in anticipo per prendere confidenza con i campi del Bois de Boulogne e avvicinarsi alla decisione di partecipare. oasport

Jannik Sinner , dopo il forfait agli Internazionali d’Italia, è in partenza verso Parigi dove proverà a scendere in campo a caccia del secondo Slam del 2024 . L’azzurro cerca il primo Roland Garros della sua carriera, un’eventualità offerta a 4,50 dagli esperti di William Hill, quota che sale a 5,40 su 888sport, al terzo posto in lavagna dietro al favorito Carlos Alcaraz , proposto tra 2,70 e 2,75, e al numero uno del mondo, Novak Djokovic , fissato a 3,70. ilfaroonline

