Manna saluta la Juve e prende casa a Napoli

Prima la convocazione per il corso di aggiornamento a Coverciano dei direttori sportivi. Poi i saluti alla Juve ntus (che si sono consumati già da tempo ed attendono adesso soltanto il classico... ilmattino

Monte SAN Biagio – E’ Ermanna Casale , attuale consigliera comunale d’opposizione, la prima candidata sindaco per le Elezioni del prossimo giugno a Monte San Biagio e la prima donna a contendersi lo scranno più alto del Municipio. La Casale concorrerà con la lista civica “Liberi e uniti” nata dall’unione di “MSB Futura” e “SIAMO Monte […] L'articolo Elezioni a Monte San Biagio : è Ermanna Casale la prima candidata sindaco sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. temporeale.info

Giornata a sorpresa sul fronte dirigenti tra Napoli e Juventus. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha raggiunto l’accordo con Giovanni Manna per la prossima stagione nel ruolo di direttore sportivo. L’attuale primo collaboratore di Cristiano Giuntoli ha già dato l’ok al trasferimento in azzurro. La risposta della Juventus è stata immediata: secondo Sky Sport Giuntoli ha scelto Stefano Stefanelli, dirigente del Pisa, per sostituire Manna.

